Maailma edukaim tõstmisriik võidakse MM-ilt kõrvale jätta

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Kui tõsteliit seda karistust rakendab, võivad hiinlased jääda eemale novembri lõpus USA-s Anaheimis algavalt MM-ilt. Hiina on hetkel maailma tõstmise valitseja, sest alates 2000. aasta Sydney mängudest on nad alati lõpetanud medalitabeli tipus. Viimati Rio de Janeiro olümpial teeniti viis kuldmedalit.

