Indrek Saar: võrgukoondise võitudest-kaotustest tähtsam on meeskonnavaim

Kultuuriminister Indrek Saar, võrkpall ja Poola käivad ikka kokku ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniir Poolas - see on midagi erilist, eriti seetõttu, et Eesti mängib. Millised on esimesed muljed sellest ühest mängust, mida te juba siin näinud olete?

Muljed on väga võimsad! Eesti meeskonnalt taas tõeline meeskonnamäng ja väga hea esitus. Aga teiseks ka see, mis saalis toimus. See, et sa lähed saali ja saal on igast küljest sinine. Siniseid Eesti fännisärke täis. Tribüünid olid ümberringi Eesti fänne täis. Ja sa ei ole Eestis, vaid Poolas - see oli võimas tunne. Fännide kaasaelamine ja hingestatus sealjuures tegi südame väga soojaks. Eelkõige loomulikult Eesti poiste mäng - et suutsime anda väga tõsise lahingu Serbiale, kes oli 3:0 alistanud Poola. Arvestades seda, et Serbia ka reitingult on meist oluliselt kõrgemal, siis see oli väga tõsine mäng. Tänu sellele, et seis jäi 3:2, saime ka punkti kätte, mis on kindlasti tabeli mõttes väga oluline.

Kui meenutame ka paari aasta tagust korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Riias, kus meeletult suur Eesti fänniarmee käis kohal ja võtame nüüd selle Poola - me võime vist olla uhked, et Eesti spordisõbrad viitsivad panustada, ise kohale tulla ja peavad oluliseks Eesti pallimänguvõistkondade saavutusi.

Tõesti vaadates, kui palju on Eesti fänne kohal ja püüda võrrelda seda teiste rahvaarvudega, siis meie velled soomlased on ligilähedal, aga nende fännide arv on kuskil kaks korda suurem. Arvestades, et elanikkond on neli korda suurem, siis proportsionaalselt on eestlased kõvasti esindatud ja ka paljudest teistes kohtades on see silma hakanud. Selles mõttes võib öelda nii nagu Londoni MM-il öeldi Eesti kümnevõistluse kohta - kui MM-il on kolm kümnevõistlejat väljas, siis järelikult 1,3 miljonist 500 000 on kümnevõistlejad.

Eesti võrkpallikoondisega seoses on ikka räägitud sellest, kas peame olema rahul ilusate nappide kaotustega või võiksime oodata enamat ja ka alagrupist edasimurdmist. Kuidas teile kui spordisõbrale tundub, kuidas need kaalukausid siin on?

EM-finaalturniirile saamine on tähendanud väga palju võite. Ilma võitudega ei oleks finaalturniirile kunagi saadud. Aga loomulikult kasvab süües isu ja kuigi Serbia puhul kõikvõimalike näitajate poolest ei tohiks Eesti kuidagi võita, siis olles nii lähedal võidule on ikka see tunne, et oleks võinud ju ära tulla. Loomulikult spordifänn on ilmselt parandamatu optimist. Kui ei tohiks loota, siis ikka loodab ja vahest juhtubki. Loodame loomulikult! Mina usun, et ka täna õhtul on võimalik võita Poolat ja lähen selles teadmises saali kaasa elama. Aga kõiki mänge ei saa võita ja võidust olulisem on see, milline on väljakul meie võrkpallimeeskonna vaim. See, kuidas nad meeskonnana käituvad, oma vastas- ja kaasmängijaid respekteerivad ja kuidas nad suudavad ka kõige raskemas olukorras üksteist uuesti innustada täiest hingest mängima. See on midagi, mis minu arust on veel olulisem kui see, kas võidetakse või kaotatakse.

Võrkpallikoondise edulugu ja järjepidevus. Kas saab võrrelda võrkpallikoondise saavutatut kuidagi Eesti spordi kontekstis laiemalt? Mida see tegelikult tähendab, et meil on vähemalt üks pallimänguala, kus meeste koondis on sellisel tasemel?

Seda, mida see tähendab, võib näha ilmselt selle pealt, et Gdanskis on on praegu osadel andmetel 1500, osadel andmetel veel rohkem Eesti fänne kohal. Kui mõtleme, mis kogus inimesi see on, siis see on sisuliselt Kalevi hallitäis rahvast. Nii-öelda täismaja Eesti mõttes. Kui ka kuulata, kui paljud inimesed on hakanud viimastel aastatel võrkpalli jälgima televiisori vahendusel - kes alati nii kaugele kohale ei jõua -, siis see on väga oluline. Meeskond, milles on meeskonnavaim ja mis respekteerib ausa mängu põhimõtteid ja oma mängukaaslasi - mis võiks olla parem eeskuju ühiskonna mõttes laiemalt.