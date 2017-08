Chris Froome kaalub aastate järel taas MM-il startimist

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Froome edestab Vuelta kokkuvõttes Esteban Chavesit (Orica-Scott) 36 sekundiga. “Olen Vuelta algusega väga rahul. Siiani on olnud enne finišit kolm neljakilomeetrist mäge. Unelmate stsenaarium on olla sellisel positsioonil,” kinnitas Froome.

“Kui lõpetan Vuelta heas vormis ja ma ei sõida viimasel nädalal piiri peal, võtan hea meelega osa MM-i meeskonnasõidust ja võimalik, et ka individuaalsest temposõidust. Arvan, et grupisõidu rada ei sobi mulle üldse ning annan selle võimaluse teistele.”

