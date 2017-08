Kanepi kaotas Schiavone vastu avaseti, mängud jäeti vihma tõttu pooleli

Vaid 23 minutit kestnud avasetis ei jätnud Schiavone Kanepile mingit võimalust ning võitis selle 6:0. Teises seti alguseks oli Kanepi toibunud ning läks ette 4:0. Seti teises geimis päästis Kanepi koguni viis itaallanna murdepalli. Seisul 4:2 tabas US Openi väljakuid aga vihmasadu ning kõik mängud, mis ei toimu katusega kaetaval peaväljakul, lükati edasi.

Mängu käik:

1. sett

0:1 37-aastane itaallanna hoidis oma servi kindlalt ning läks kohtumist juhtima.

0:2 Teises geimis võitis Schiavone kaks esimest punkti, Kanepi võitles ennast veel 30:40 peale, kuid itaallanna murrab siiski eestlanna servigeimi.

0:3 Schiavone loovutab enda servigeimil Kanepile vaid ühe punkti.

0:4 Kanepi teeb kohtumise esimese topeltvea ning Schiavone murrab taas eestlanna servi. Kohtumist on mängitud 14 minutit ja Kanepi on kogu matši jooksul võitnud seitse punkti itaallanna 16 vastu.

0:5 15:40 kaotusseisu jäänud Kanepi võidab seejärel küll kaks järgmist punkti, kuid geim taas Schiavonele.

0:6 Kanepi jääb hätta ka oma kolmandas servigeimis ning võidab itaallanna vastu vaid ühe punkti. Esimene sett on seega vaid 23 minutit kestnud mängu järel läbi.

Avasetis võitis Schiavone 82 protsenti esimese servi punktidest Kanepi 18 vastu, mängitud punktidest võitis itaallanna 25 Kanepi kümne vastu.

2. sett

1:0 Lõpuks saab silma pähe ka Kanepi, kes murrab Schiavone servi kuue minutiga.

2:0 Kanepi näitab teises geimis suurepärast vastupidavust, päästes koguni viis murdepalli. Teine geim venib nii pikaks, et seisul 2:0 on teist setti juba mängitud sama kaua kui läks esimesega kokku.

3:0 Tundub, et pikk vahetus ei olnud Kanepi jaoks liialt väsitav, sest ta murrab Schiavone kohtumise esimesele ässale vaatamata itaallanna servi.

Neljandas geimis on Schiavone 15:0 eduseisul tekkinud pikk paus - ehk oli tegemist vigastusega? Et telepildi võimalus puudub, ei saa kindel olla.

4:0 Mängu jätkumise järel suudab Kanepi oma servi ilusti hoida ning edu suurendada.

4:1 Viiendas geimis hoiab itaallanna oma servi kindlalt.

4:2 15:40 kaotusseisu jäänud Kanepi päästab kahel korral murdepalli (selles setis juba seitse), kolmandal katsel võttis Schiavone siiski oma.

Järjekordne paus ja seekord on väljakutele jõudnud vihmasadu.

It's raining. Matches suspended and players leaving the courts. #USOpen

Hiljem saabus ka kinnitus:

All matches outside Ashe are cancelled for Tuesday day session, but play in Ashe will continue as scheduled. https://t.co/6FrSVqEZBO #USOpen pic.twitter.com/h8xzrPE0My