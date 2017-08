Kvalifikatsiooniturniiri kaudu põhitabelisse jõudnud Kaia Kanepi läheb esimeses ringis kokku itaallanna Francesca Schiavonega. Nad on aastate jooksul kohtunud seitse korda, neli korda on võitnud Schiavone ja kolm Kanepi. Seejuures viimati mängisid nad lausa viis ja pool aastat tagasi.

It's raining. Matches suspended and players leaving the courts. #USOpen

Neljandas geimis on Schiavone 15:0 eduseisul tekkinud pikk paus - ehk oli tegemist vigastusega? Et telepildi võimalus puudub, ei saa kindel olla.

2:0 Kanepi näitab teises geimis suurepärast vastupidavust, päästes koguni viis murdepalli. Teine geim venib nii pikaks, et seisul 2:0 on teist setti juba mängitud sama kaua kui läks esimesega kokku.

0:4 Kanepi teeb kohtumise esimese topeltvea ning Schiavone murrab taas eestlanna servi. Kohtumist on mängitud 14 minutit ja Kanepi on kogu matši jooksul võitnud seitse punkti itaallanna 16 vastu.

