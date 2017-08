Brasiilia saatis tujutsenud NBA mängumehe koondisest minema

NBA klubi Toronto Raptorsi hingekirja kuuluv 206 cm pikkune ääremängija viibis avaveerandil väljakul 9 minutit ja 21 sekundit, kui ta puhkama võeti. Teisel veerandajal soovis peatreener Cesar Guidetti noormehe uuesti mängu panna, kuid ta keeldus.

Koondise mänedžer Renato Lamas kommenteeris FIBA kodulehele: "Pärast mingisugust pettumust, mida ta täpsemalt ei selgitanud, keeldus Caboclo mängu minemast. Minu jaoks on see koondise solvamine ja tõsine distsipliini rikkumine. Me üritasime temaga rääkida, kuid ta keeldus. Saadame ta minema, sest me tahame koondisesse mängijaid, kes soovivad siin olla."

Pühapäeval avaldas noor mängumees oma Instagrami kontol avaliku vabanduse: "Ma tahan vabandada oma käitumise eest viimases mängus. Ma austan koondise treenereid ja meeskonnakaaslasi ning olen endas pettunud, et lasin emotsioonidel sekkuda meie meeskonna tegemistesse. Koondise esindamine on auasi ning ma võtan kõhklemata vastu karistuse, mis mulle määratakse. Ma arenen professionaalse sportlasena iga päev."

Bruno Caboclo on kolme hooaja jooksul Raptorsi särgis platsile pääsenud kolmes NBA mängus ning eelmisel hooajal kogus ta 9 kohtumisega keskmiselt 1,6 punkti ja 1,1 lauapalli.

Brasiilia kaotas kõnealuse mängu Mehhikole 76:99.