Eesti koondis kaotas Poolale kolmes geimis

Esimese geimi alguses läks Eesti mitu korda punktiga peale, aga geimi keskel kaldus vaekauss kodumeeskonnale. Veel 19:20-le suudeti vahe vähendada, aga geimi lõpus olid poolakad kindlamad ja võitsid 25:21.

Teises geimis jäi Eesti alguses paaril korral kolme punktiga taha, aga üldiselt kulges geim punkt-punkti heitluses. Seisul 24:24 eksis Renee Teppan aga servil ja kuigi vastaste serv loeti seejärel auti, siis challenge'i järel muudeti otsust ning 26:24 geimivõit poolakatele.

Kolmandas geimis pääses Eesti mitme punktiga juhtima, aga otsustavatel momentidel oli Poola taas kindlam ja võitis 25:22.

Alagrupi võitis kaheksa punktiga Serbia, edasi said ka kuus punkti kogunud Poola ja kahele jäänud Soome. Sarnaselt Soomele teenis kaks punkti ka Eesti, aga otsustavaks sai omavahelise matši kaotus.

Enne mängu:

Enne otsustavat alagrupikohtumist on edasipääsu osas selles mõttes lihtne, et kõik sõltub meist endist ja kõrvalisele abile pole vaja loota. Kui suudame valitsevad maailmameistrid alistada, oleme EM-finaalturniiril tosina parema seas. Kui mitte, piirdub tänavune suurvõistlus meie jaoks kolme kohtumisega.

"Mäng Serbiaga näitas, et kõik on võimalik. Seni, kuni ise usume, seni, kuni saalitäis siniseid on meiega, seni pole küsimust ka, kas me jaksame," sõnas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal alaliidu pressiteate vahendusel.

Senises kahes mängus on meie koondis pidanud ülimalt võitluslikud lahingud Soome ja Serbiaga, ent paraku tuli mõlemas vastastele 2:3 alla vanduda. Poola avas turniiri 65 000 fänni ees Varssavis 0:3 šokk-kaotusega Serbiale, ent võitis teises voorus sama skooriga Soomet.

Kuna alagrupiturniiri paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude arvu, siis grupi esikohta ja otsepääset veerandfinaali meil jahtida pole võimalik. See, kas Poola alistamise järel läheksime play-off ringi grupi teise või kolmandana, sõltub juba Soome – Serbia mängu tulemusest.

Esmalt tuleb aga võõrustajaid võita ja lihtne see enam kui 11 000 fänni mahutaval Ergo Arenal olema ei saa. "Poola on võistkond, kuhu kuuluvad väga nimekad pallurid, kellest osa võitsid kolm aastat tagasi MM-tiitli. Kui tahame turniirile jääda ja alagrupist edasi pääseda, peame mängima nagu iga pallivahetus oleks meie elu viimane. Poola on sada korda selliseid mänge mänginud, meie saame nii kõvade vastastega mängida vaid EM-finaalturniiril. Õnneks tänavu MM-valiksarjas ka Venemaaga, kellega pidasime enne turniiri lisaks ka ühe sõprusmängu," rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Cretu viimase alagrupikohtumise eel.

Küll on meil olemas Poola meeskonnast väga hea ülevaade, sest Cretu treenis viimased kolm hooaega sealses kõrgliigas mängivat Lubini Cuprumi klubi ning koduses meistrisarjas pole selle aja jooksul mänginud vaid vastaste kaptenist nurgaründaja Michal Kubiak.

Lisaks olid Lubinis tööl ka rahvusmeeskonna statistik Alar Rikberg ja koondise füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini ning palle lõi maha nurgaründaja Robert Täht. Vastaste elu teeb lihtsamaks, et meie peatreeneri käe all mängisid nii diagonaalründaja Lukasz Kaczmarek kui sidemängija Grzegorz Lomacz.