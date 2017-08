Aasta tervisespordirajatised on Tõrva Terviserajad ja Pirita Spordikeskus

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul pakub hea tervisespordirajatis palju mugavaid võimalusi liikumiseks, kuid hea tervisespordirajatise loomine, arendamine ja käigushoidmine nõuab palju planeerimist ja pühendunud tööd, sageli sõltumata ilmast ja kellaajast.

"Oleme tänulikud kõigile, kes seda tööd pühendumusega Eesti rahva heaks teevad. Koos anname panuse liikumisharrastuse edendamisesse, et meie inimesed elaksid kauem tervemalt ja õnnelikumalt. EOK peab oluliseks tunnustada neid, kes on Eesti spordi ja liikumisharrastuse arengule kaasa aidanud, ning on hea meel, et tänavu on põhjust välja anda koguni kaks auhinda," ütles Sõõrumaa.

Parima tervisespordirajatise valimisel hinnatakse pakutavaid liikumisvõimalusi erinevatele vanusegruppidele ja erinevate raskusastmetele, kasutatavust erinevatel aastaaegadel, valgustuse olemasolu pimedal ajal, sobivust ümbritseva keskkonnaga, maastiku ja looduse eripäradega arvestamist, haljastuselementide kasutamist, kerget ligipääsetavust, põhiteenuste tasuta kasutamisvõimalusi ja palju muud. Kuna üleriigilisel komisjonil oli tänavu raske eristada ühte parimat, langetati otsus anda välja kaks autasu.

Tõrva Terviseradade matkaring kulgeb mööda Tõrva linna parkmetsi, parke ja haljasalasid, mis moodustavad katkematu rohelise võrgustiku. Rohealad ümbritsevad linna ja moodustavad rohekoridore linna sees, mis omakorda on seotud kergliiklusteedega. Matkaringi pikkus on 11,1 km, millest valgustatud raja pikkus on 1,5 km. Tõrva Terviseradade hulka kuulub ka 6 km pikkune rattarada ja Härma 4,2 km pikkused terviserajad, mis talvel kohandatakse suusatamiseks. Kõiki neid hooldab koos vabatahtlikega 2009. aastal asutatud MTÜ Tõrva Spordiselts, spordiseltsi partner on Tõrva linn. Tõrva Spordiselts korraldab terviseradadel mitmesuguseid spordiüritusi, näiteks mullu kokku 45 ning osavõtjate arv ulatus kuni saja inimeseni.

Pirita Spordikeskusel on ammused traditsioonid. Siia on treenima oodatud nii igas vanuses tervisesportlased kui ka tippsportlased. Velotreki ehitamist alustati juba 1955. aastal ja Rummu teealuse tunneli rajamine, mis ühendab suusarajad Lillepi pargi rattateedega, jõudis lõpule 2015. aastal. Remonditud on velotrekki, rajatud eri pikkusega jooksu- ja suusaradu ning tenniseväljakuid. Talvel saab siin harrastada uisutamist. Kogu keskus sobitub hästi maastikku ja seetõttu pakuvad Pirita kaunid maastikuvaated sportimise kõrval ka emotsionaalset naudingut. Keskuse Pirita jõe poolsele alale on rajatud väiksemate spordihuviliste jaoks mänguväljak. Velotreki keskmises osas saab harrastada jalgpalli. Suurepärane võimalus on siia loodud rannavõrkpalli mängimiseks ja Pirita jões ujumiseks. Loomulikult on alal välijõusaal ja venitussein jooksjatele. Terviserajad on väga populaarsed ja kuna rajad on valgustatud, ei sega treenijaid ka õhtupimedus.

Kodukaunistamise konkurssi on Eesti Kodukaunistamise Ühendus korraldanud alates 1999. aastast. Autasud annab üle Vabariigi President. Alates 2005. aastast valitakse konkursil Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel ka parimat tervisespordirajatist.