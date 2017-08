Eesti meistrid löögimängus on Carl Hellat ja Annika Meos

Kolme päeva jooksul tegid võistlejad mitmeid eagley’d ning finaalpäeval tegi 8. rajal "hole in one" löögi Annika Meos. Kokku osales võistlusel 117 golfarit.

Esimese koha saavutas Carl Hellat tulemusega -7 (69, 73, 67). Kolme mänguringi jooksul tegi Hellat ühe eagle’i, 13 birdie’t ning mängis par’i 32 rada. Teise koha võitles välja Kevin Christopher Jegers, tulemuseks -5 (74, 69, 68). Tulemusega -1 (69, 72, 74) saavutas kolmanda koha Mattias Varjun.

Hellati sõnul sujus kõik hästi, nii pikad löögid kui lähimäng. "Olen olnud juba kaks aastat teisel kohal, seega andsin sel nädalavahetusel endast kõik, et olla kolmandal aastal esimene," sõnas Hellat pressiteate vahendusel.

Küsimusele, milliseks hindab värske löögimängu meister oma arengut sel aastal, tõi ta välja, et sellel hooajal on mäng oluliselt parem: "Areng on toimunud eelkõige harjutamise aspektist ning sellest tuleb ka erinevus kahe hooaja vahel, mis kajastub just üldmängus." Tulevikuplaanid on Hellat sidunud USA ülikooliga. "Kokkulepe on juba olemas, kuid ilmselt juhtub see kõik 2020. aastal," lisas ta.

Naisteklassis hoidsid kuni viimaste hetkedeni põnevust Annika Meos ja Liis Kuuli. Kokkuvõttes saavutas Meos esimese koha tulemusega +15 (83, 75, 73). Vaid ühe löögi rohkem teinud Kuuli jäi teiseks, tulemuseks +16 (73, 86, 73). Karola Soe saavutas tulemusega +24 (85, 76, 79) kolmanda koha.

Naisteklassi võitja Annika Meos toob välja, et täna oli tegemist täiesti ideaalse päevaga. "Liisiga oli väga põnev mängida ning mul on väga hea meel, et mängisime mõlemad hästi ja tegime kuni lõpuni mängu väga pingeliseks," sõnas Meos. "Tegin ju ka hole in one’i, millega olen tohutult rahul," lisas ta.

Selle aasta löögimängu EMV on erakordne, sest esmakordselt lõpetasid meeste klassi esimesed kolm golfarit võistluse miinustulemusega. Samuti osales võistlusel kogu Eesti amatöörtaseme golfikoondis. Meeste arvestuses olid kümnest parimast võistlejast lausa kaheksa Eesti golfikoondisest.