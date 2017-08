USA tippmeeskond võib tegevuse lõpetada

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Cannondale-Drapac teatas hiljuti, et on pikendanud tiimi staarsõitja, Tour de France'il teise koha saanud Rigoberto Uraniga lepingut kolme aasta võrra. Colombia ratturi agent Giuseppe Acquadro lisas, et nad annavad Cannondale-Drapacile kaks nädalat aega olukord lahendada.

"Kõik praegused sponsorid (Cannondale, Drapac, Oath, POC) on valmis meeskonda ka järgmisel aastal toetama, kuid lisarahastuseta ei saa me eelarvet kokku."

Klubi omav ettevõte Slipstream Sports teavitas keerulisest olukorrast ka tiimi liikmeid, kirjutab Spordipartner.ee . "Loodame, et olukord laheneb mõne päeva jooksul ja meeskond leiab uue rahastaja. Praegu on kõik klubi liikmed vabastatud 2018. aasta kohustustest," seisis ametlikus avalduses.

