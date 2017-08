Fred Kudu 100. sünniaastapäeva üritustele pandi ilus punkt

"Fred Kudu oli mees, kes oskas märgata talenti. Kui teenekas treener veel täna meie hulgas viibiks, jälgiks ta Tamme staadionil toimuvat usutavasti suure tähelepanuga. Võib-olla leiduvad just nende laste seas Eesti kergejõustiku uued Lea Maremäed, Rein Aunad või Valter Külvetid," alustas oma uudislugu Johannes Vedru.

Kudu aastasse mahtus palju: omaaegsele õppejõule ja teenelisele treenerile pühendati näitus ning konverents, kuid teda peeti meeles ka erinevate võistlustega. Tallinnas toimunud mitmevõistluse võistkondlikke Euroopa meistrivõistlusi austas oma kohalolekuga Kudu läbi aegade kuulsaim õpilane, Müncheni olümpiavõitja Nikolai Avilov.

Fred Kudu lastevõistlus on juba traditsiooniline üritus, mis toimunud 20 korda. Sel korral võttis osa rohkem kui 170 8-13-aastast noort kergejõustiklast.

"Alustasime me 20 aastat tagasi paarikümne lapsega, nii et ka lastevõistlusel on väike juubel. Nüüd on lapsi kahesaja ringis. Tagasiside on väga positiivne olnud," lausus Fred Kudu õpilane ja K-KLUBI president Ulvi Jukk.

Kudu ja tema kolleegide teeneks saab pidada Eesti mitmevõistluse kestvaid traditsioone. Tegi ju lõppenud MM-il Eesti koondise parima tulemuse just kümnevõistleja Janek Õiglane.

"Seda ala mõistetakse ja hinnatakse. Ka see, et eestlasel on sobilik selline suurem töötegemine ja mitme ala korraga arendamine ja tehnika kallal nikerdamine," arvas Fred Kudu õpilane ja Tartu Ülikooli õppejõud Mehis Viru.