Narmont: tennisehalli ehitamine Raplasse on möödapääsmatu

Raplas saab hetkel mängida tennist kahel saviliivaväljakul, kuid talvel pole seal alaga võimalik normaalselt tegeleda ja nii sõidetakse mitu korda nädalas pealinna ja tagasi trenni. Sisehall, millest unistatakse, annaks Raplamaa mängijate treeningutele uue kvaliteedi, hoiaks kokku nende aega ja raha ning tooks sealseid elanikke julgemalt üht maailma suurt spordiala proovima.

"Et saaks talvel ka sporti teha. Me siin kõik sõidame kogu aeg Tallinna vahet, et talvel teha trenni teha ja see oleks väga tore, kui meil oleks siin see võimalus, et ei peaks sõitma," sõnas ETV spordiuudistele Rapla Tenniseklubi liige Pirjo Tambla.

"Meil on klubis mehi ja naisi kokku 44. Ma arvan, et lisaks klubiliikmetele paarkümmend inimest kindlasti mängib veel ja väljakud on suvel ikkagi piisavalt koormatud. Tundub, et on põnev ja inimestele meeldib," selgitas Rapla Tenniseklubi juhatuse liige Mihkel Nurm.

"Me alustasime siin seitsme mängija ja ühe väljakuga ja Raplas polnud mingeid tennise traditsioone, oli korvpall ja kergejõustik. Ma usun, et selle ajaga on tennis teinud ikka väga suure arengu siin läbi, et see hall on lausa möödapääsmatu, et seda ilusat ala siin edasi arendada," arvas Rapla Tenniseklubi president Donatas Narmont.

Plaanitav uus tennisehall, kuhu rajatakse ka sulgpalliväljakud, peaks kerkima Sadolini spordihoone kõrvale, mis aitaks tennisehalli opereerimist siduda spordihoones pakutavate teenustega.

"Iga lisanduv spordiala annab meie spordihoonele juurde võimalusi enda mitmekülgsemaks presenteerimiseks ja inimestele võimaluste pakkumiseks. See tähendab, et meie spordihoonet külastab rohkem inimesi," lausus SA Rapla Spordirajatised tegevjuht Heiti Vahtra.

Halli valmimiseks sõlmiti kolmepoolne ühiste kavatsuste protokoll ja Rapla vald on tenniseklubile toeks, kuigi summadest veel ei räägita.

"Meil on ees nelja valla ühinemine ehk tekib suurem vald. Ehk siis tekivad ka suuremad võimalused osaleda finantseerimisel," lootis Rapla vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Väino Sassi.

Ideaalis peaks uues hallis toimuma ka kehalise kasvatuse tunnid, kus noortele õpetatakse tennist. Halli ära majandamiseks on tehtud mitmeid plaane.

"Suur asi on see, et meil on olemas koht ja maa, mille eest me ei pea maksma, kuna vald on siin meiega ühes paadis," oli Narmont õnnelik.

Millal tennisehall Raplas valmib pole selge, kuid stardipauk töödeks on antud.