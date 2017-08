Poola võrkpallikoondise kapten: me ei peaks Eestit kartma

Poola on sel turniiril näidanud kahte täiesti erinevat mängu, kui esmalt jäädi 0:3 alla Serbiale ning siis alistati sama tulemusega Soome.

"Alustasime turniiri nii nagu keegi meist ei soovinud. Kaotasime mängu 65 000 pealtvaataja ees ja see pole hea. Küll aga on hea see, et ärkasime üles ja mängisime täna (laupäeval - toim.) head võrkpalli," sõnas Poola koondise kapten Michal Kubiak pärast kohtumist Soomega.

Oma järgmist vastast, Eestit, poolakad ei alahinda, kuid samas minnakse kindlalt võidu peale mängima.

"Ma ei soovi ühtegi vastast alahinnata, vaid rõhutan iga kord, et pole vahet, kelle vastu mängid, loeb see, kuidas sa ise mängid. Kui me mängime hästi, siis ei ole siin turniiril ühtegi meeskonda, keda peaksime kartma," lisas Kubiak.

Ka Eesti koondise treeneri Gheorghe Cretu arvates peaks maksimaalselt üritama nii kaua, kuni on elus veel väiksemgi võimalus edasi pääseda.

"Ütlesin neile (mängijatele - toim.) kohe pärast mängu, et oleme ikka veel elus. Pole vahet, kuidas, pole vahet, kelle vastu mängime. Me ei tea, mis saama hakkab, aga astume veel ühe korra siia areenile ja üritame oma võimalused ära kasutada. Poola on väga heade mängijatega tugev võistkond, aga me võitleme," lubas Cretu.