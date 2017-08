Ekspert: Sildaru läks MK-etapile kindla peale võitu võtma

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Riho Laast-Laas usub, et Sildaru eesmärgiks on järjest uhkemate trikkidega lagedale tulla, kuid igapäevaselt käib treeningutel töö siiski väiksemate detailide kallal, mida kohtunikud võistlustel tähele panevad.

Eelmise hooaja lõpuks saadud rangluutraumast Sildaru võistluses mingit jälge näha polnud: "Kui ei teaks, siis ei saaks üldse aru, et ta just vigastusest välja tuli."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel