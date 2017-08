NCAA jalgpalliliigas oli eestlastel edukas nädalavahetus

Pajunurm alustas mängu vasakkaitses, kuid avapoolaja lõpus nihkus ta keskkaitsesse. Lisaaja teisel poolajal mindi võitu püüdma 3-5-2 formatsioonis ja siis mängis mees ääremängijana. Longwoodi peatreener Jon Atkinson lausus mängu järel: "Proovisime Märtenit täna vasakul äärel ja sealt sai ta oma värava ja resultatiivse söödu. Märten on kaliibriga mängija ja meeskonna kapten ja seda me temalt ootame."

