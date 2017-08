Toobal ja Rikberg valiti EM-i kolmanda päeva sümboolsesse koosseisu

Iga mängupäeva järel koostab portaal nende kohtumiste seitsmest pallurist nii-öelda tähtede meeskonna, kuhu kuuluvad siis diagonaalründaja, sidemängija, libero, kaks tempo- ja kaks nurgaründajat. Toobali kohta on kokkuvõttes öeldud järgmist: „Toobali suurepärane mäng oli paljuski aluseks, et Eesti sundis Serbiat sedavõrd palju survestada. Karjääri jooksul ka Poolas ASZ Olsztynis mänginud Toobal juhtis oskuslikult oma võistkonda ja mängis oma kavalate tõstetega tihti vastaste bloki üle, nii et Eesti mehed said vabalt rünnata.”

Samuti kõrge tunnustuse pälvinud Rikbergi kohta ütleb WPSportoweFakty, et pallur ei kõhelnud kaitsemängus hetkekski ning tema jaoks polnud ühtegi võimatut olukorda ja mängimatut palli. Lisaks kiidetakse Rikbergi hea töö eest Serbia pommservide vastuvõtmisel.

Veelgi suuremat uhkust võivad rahvusmeeskonna liikmed ja fännid tunda aga Toobali ja Rikbergi üle pärast seda, kui vaadata, kellega meie mehed koos sümboolsesse võistkonda kuuluvad. Diagonaalründajaks on kõikvõimalike tiitlitega pärjatud venelane Maksim Mihhailov, temporündajateks on tema koondisekaaslane ning 2016. aasta olümpiamängude ning lõppenud hooaja Meistrite liiga selle positsiooni parim Artjom Volvitš ja bulgaarlane Nikolai Nikolov. Nurgaosakonna moodustavad meie eilne vastane Nemanja Petrić ja Bartosz Kurek, kellega läheme vastamisi esmaspäeval.

Lisaks põhimeeskonnale on WP SportoweFakty pannud ka kokku vahetusmehed, kelle seast leiame ka rahvusmeeskonna nurgaründaja Robert Tähe.

Eesti meeste võrkpallikoondise jaoks jätkub Poolas peetav Euroopa meistrivõistluste finaalturniir esmaspäeval, kui meie aja järgi kell 21:30 läheme vastamisi turniiri võõrustavate valitsevate maailmameistritega.