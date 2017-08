Vigastusest taastunud Anier: lähme Kreekasse võidumõtetega

"Alustasin ju hooaega hästi ja enesetunne oli väga hea. Klubiga ka jooksid mängud hästi ja võidud tulid. Ma tegin kõvasti tööd nendel päevadel, mil meeskonnast eemal olin. Eile sain juba mängida ja enesetunne oli väga hea," arvas Anier, et kolm nädalat eemalolekut väga suurt jälge tema vormile ei jätnud.

Sel suvel Soome klubisse Lahti siirdunud Anier on seni oma mängupaigaga väga rahule jäänud: "Kõik on sujunud ja meeldinud. Üheksa mängu on hooaja lõpuni ja oleme hetkel teisel positsioonil. Kindlasti tahame järgmisel aastal jõuda Euroopa liiga kvalifikatsioonimängudele. Selle nimel teeme tööd."

Koondise järgmisest kahest mängust ootab Anier raskeid matše: "Kindlasti on meil kaks rasket mängu ees. Esmalt keskendume Kreekale ja siis on Küpros kodus. Läheme sinna võidumõtetega, see on ainuke variant."