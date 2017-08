Cavaliersi ja Celticsi megatehing on läbi kukkumas

Korvpalliliigas NBA on üles kerkinud oht, et Cleveland Cavaliersi ja Boston Celtcsi vahel kokku lepitud vahetustehing kukub läbi, kuna tagamees Isaiah Thomas ei läbinud meditsiinilist kontrolli.

Cavaliers vahetas meeskonnast ära tagamängija Kyrie Irvingu, kes ei soovi enam klubis jätkata. Celticsilt saadi vastu lisaks 28-aastasele Thomasele veel ka Jae Crowder, Ante Zizic ja Brooklyn Netsi 2018. aasta drafti esimese ringi valik.

Mullu põhiturniiril 76 kohtumisega keskmiselt 28,9 punkti ja 5,9 korvisöötu kogunud Thomas pidi idakonverentsi finaalseeria puusavigastuse tõttu pooleli jätma ja sama trauma on ka Cavaliersi tiimi ettevaatlikkuse põhjuseks.

Celticsi mänedžer Danny Ainge kommenteeris USA meediale, et nad ei salga, et Thomase trauma oli üheks põhjuseks, miks mehest otsustati loobuda, kuid nemad arvasid, et Cavaliers on probleemiga kursis.

Meeskonnad on tulemas uuesti läbirääkimistelaua taha ning tõenäoliselt üritab Cavaliers Bostonilt veel midagi juurde kaubelda, et Thomasega seonduvat riski võtta.