Klavan jäi Arsenali vastu pingile, Mignolet on sootuks kadunud

Üllatuseks Liverpooli rivistuses on see, et senine esiväravavaht Simon Mignolet ei ole koosseisus ega isegi pingil mitte ning postide vahel võtab koha sisse viimati ametlikus mängus kaheksa kuud tagasi platsile pääsenud Loris Karius.

Arsenali poolel on tagasi koosseisus vigastusest taastunud ründaja Alexis Sanchez.