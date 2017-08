Vassiljev: iga päev tõstame koormust ja vaatame, kuidas jalg reageerib

"See vigastus polnud kindlasti nii tõsine, kui mõned kuud tagasi Jagellonias läbi elatu ning see annab lootust, et ühel hetkel võin ka nendes mängudes valmis olla," arvas Eesti koondise üks põhimehi.

"Vigastusest on möödas kaks nädalat ja rohkemgi. Olen juba uuesti jooksma hakanud normaalses tempos. Iga päevaga proovime koormust tõsta ja siis vaatame, kuidas jalg reageerib ja kas on võimalik mängudes osaleda," sõnas Vassiljev oma tagareie kerge lihaserebendi kohta.

