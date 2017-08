Martin Reim: Vassiljev ja Luts ilmselt Kreeka vastu ei mängi

"Viimane teadmine on, et kõik mängijad, kes on kaasas, loodetavasti saavad ka mängida. Eks need vigastused on sellised, et 100% ei saa kunagi kindel olla. Kui jutt on (Siim) Lutsust ja (Konstantin) Vassiljevist, siis neljapäeval on keeruline nende abile loota, aga pühapäevases mängus loodame, et nad suudavad aidata," selgitas Reim üht pakilisemat küsimust.

Koondis koguneb sel korral Kreekas ning seal valmistutakse neljapäeval toimuvaks valikmänguks. "See oli puhtalt mängijate seisukohast. Muidu oleks nad pidanud esmalt lendama Eestisse. Sellega me võtsime ühe reisipäeva vähemaks ja osad tulevad otse Eestist Ateenasse ning osad oma koduklubidest. Saame kiiremini kokku."

Reimi sõnul on ainus võimalus tõsisemaks treeninguks teisipäev, sest kolmapäeval on juba mängueelne trenn ja neljapäeval matš Kreekaga.

"Vaadates hetkeseisu, mis panused Kreekal valiksarjas on, siis kindlasti läheb selles mängus väga tuliseks. Meie ülesanne on väärikalt vastu panna ja oma võimalusi noolida," lõpetas Reim jutu.