Jüri Ratase XIII jalgrattavõistlus tõi uue osalusrekordi

"Jalgrattavõistluse eesmärk on tuua igas vanuses inimesi sõprade ja perega värskesse õhku sporti tegema. Tänane võistluspäev näitas ilmekalt, et jalgrattasõit on armastatud spordiala, mis kogub üha uusi harrastajaid. See annab indu ja energiat jätkata rattavõistlusega ka edaspidi," lausus võistluse peakorraldaja Jüri Ratas. "Tänan südamest kõiki vabatahtlikke ja koostööpartnereid, kelle toel suutsime kolmeteistkümnendat korda ilma osalustasuta spordivõistlust korraldada."

Jüri Ratase XIII jalgrattavõistluse meestesõidu võitis ülitihedas konkurentsis Helmet Tamkõrv, edestades napilt Alges Maasikmetsa. Kolmanda koha saavutas Kristo Sepp. Naistesõidu võitis Liisi Rist, talle järgnesid Merili Sirvel ja Mairis Õispuu.

Jüri Ratase XIII jalgrattavõistluse täiskasvanute sõidu tulemused on saadaval kodulehel: http://www.championchip.ee/results/740