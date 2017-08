"Spordipühapäevas" tuleb juttu võrkpallist, suveuniversiaadist ning rallist

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Eesti meeste võrkpallikoondis on kahe esimese alagrupimänguga tõestanud, et tugevast nelikust edasi murdmiseks oskusi leidub. Siiski näitasid nii Soome kui Serbia kõige otsustavatel hetkedel eestlastest paremat kindlust. Kuidas hinnata koondise esitusi ja kas kirglikke võrkpallisõpru võiksid rahuldada ilusad kaotused?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel