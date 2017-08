Alonso: mul on laual mitmeid pakkumisi

Ungaris lõpetas hispaanlane kuuendal kohal, Belgias alustab ta lõppvõistlust 11. kohalt. "Me loodame vihma, sest ilmselt pole me punktide võitmiseks muidu piisavalt kiired," sõnas Alonso.

"Sõitude võitmiseks on vaja nii häid sõitjaid kui häid autosid," tõdes Williamsi tehnikaosakonnna pealik Paddy Lowe. "Mida parem auto, seda paremaid sõitjaid saab meeskond endale meelitada. Kui meeskonda kuulub suurepärane sõitja, on kõik ka rohkem motiveeritud."

Saksa meedia väitis enne Belgia GP-d, et Alonsoga on tihedas kontaktis olnud Williamsi tehasemeeskond.

McLareni vormel-1 meeskonna piloot Fernando Alonso tunnistas enne Belgia GP-d, et tal on laual mitmeid pakkumisi, kuid pole järgmise hooaja osas veel otsust langetanud.

