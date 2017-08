FOTOD | McGregor üllatas Mayweatherit, kuid kaotas siiski kümnendas raundis

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

"Ta oli palju parem, kui ma arvasin," sõnas Mayweather pärast võitu. "Ta oli tugev vastane, kuid mina olin täna parem. Ma lubasin kõigile, et see matš ei lähe viimasesse raundi. Mängus oli poksi maine. See oli kindlasti mu viimane matš ja ma valisin selleks sobiva vastase."

Kuuendas raundis hakkas McGregor aga väsima ning see, et MMA-taustaga iirlane pole varem nii kaua olnud sunnitud ringis vastu pidama, sai selgeks üheksandas ringis. Mayweather pidas talle omaselt vastu ning kohtunik lõpetas kümnendas ringis matši tehnilise nokaudiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel