​Priit Rätsep ja Harri Kullas võidutsesid Tihemetsas

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Veteranide eelviimase etapi võitis Heigo Lauren (Yamaha, Yamamoto RC, 47 p), tema oli avasõidu teine, kuid võitis viimase, kuna esimeses sõidus kindla võidu saanud ja teist sõitu samuti juhtinud lätlane Leons Kozlovskis pidi viimase sõidu paar ringi enne lõpu kütuse lõppemise tõttu katkestama. Teise koha sai päeva lõpus sõidud kolmanda ja teisena lõpetanud Valdur Kahro (Honda, Estonian Express Racing, 42 p) ja kolmanda kummaski sõidus neljandaks tulnud Venemaa sõitja Mihkail Gudkov (KTM, 36 p). Meistrivõistluste liider on Lauren (169 p), kellest 6 punkti kaugusele jääb Kahro, kolmas on Urmas Heliste (Kawasaki, Kagu MK, 120 p), tema oli Tihemetsas 6.

Kahe sõidu kokkuvõttes oli esimene Rätsep, kes kogus Kullasega võrdselt 47 punkti, kolmanda koha sai Kahro (38 p). Viimasele etapile läheb meistrivõistluste liidrina vastu Leok, kellel on koos 174 punkti, teine on Rätsep (150 p) ja kolmas Tihemetsas viienda koha saanud Andero Lusbo (Yamaha, Kagu MK, 135 p), kellest Kullas jääb nüüd maha ainult 1 punktiga.

