Lõuna-Eesti ralli võitnud Gross: meie jaoks on ralli puhas lõbu

Tänasele päevale kolmesekundilises eduseisus läinud Ford Fiesta WRC masinaga sõitvad Georg Gross ja Raigo Mõlder ei teinud hommikustele kiiruskatsetele minnes kõige paremat rehvivalikut ning kaotasid ka kohe päeva avakatsel liidrikoha. Oma uue Ford Fiestaga sõitvad Egon Kaur ja Annika Arnek edestasid veel ka seitsmenda katse järel Grossi 0,2 sekundiga, kuid seejärel võitis võimsama masinaga sõitev Gross kaks kiiruskatset järjest ning tuli ka tänavuse Lõuna-Eesti ralli võitjaks.

"Natukene üritasime pushida üks ring enne viimaseid katseid ja saime väikese vahe sisse sõita," sõnas Gross. "Edasi polnud enam pinget, oli vaja auto puhtalt finišisse tuua. Meile on see puhas fun (lõbu), kui läheb hästi, on hästi, aga kuhugi kaugele me ei vaata. Eks ta selles tempos tahab küll spordiks ära kiskuda."

Ford Fiesta protoautoga sõitnud Egon Kaur ja Annika Arnek kaotasid lõpuks Grossile 7,7 sekundiga ja noppisid rallilt teise koha.

Kolmandaks sõitis end tänasel päeval kõige kiiremat minekut näidanud, koguni viis katset võitnud vaid 16-aastane Kalle Rovanperä, kes teenis eilsel linnakatsel tehtud eksimuse tõttu 30-sekundilise ajatrahvi. Juba sügisel teeb Harri Rovanperä poeg debüüdi WRC etapil Walesis.

"Ma arvan, et see oli päris hea nädalavahetus," rääkis Rovanperä. "Tegime küll vigu ja ei võitnud rallit ning see pole tore, kuid teed on siin tõeliselt head. Ma arvan, et see on Baltimaades parim võistlus ja siin on tõesti hea sõita."

Häid teid kiitis ka rallil viibinud 2003. aasta maailmameister Petter Solberg, kelle poeg Oliver teeb oma esimesi samme rallimaailmas.

"See ralli oli väga hea," kinnitas Solberg. "Täna oli ilus ilm ja kõik oli fantastiline. Katsed olid võrratud, sõitsin need kõik Oliveriga läbi nädala jooksul. Need on head teed ja noored poisid õpivad siin kõvasti."

Eesti meistrivõistluste viimane etapp sõidetakse oktoobris Saaremaal.