Aganits: pea tuleb püsti hoida, võime enda üle uhked olla

Eesti võrkpallikoondis on EM-finaalturniiril pakkunud kaks ilusat esitust, kuid mõlemal korral on väljakult lahkutud minimaalse kaotusega. Täna õhtul jäädi 2:3 alla tugevale Serbia koondisele.

"Ma arvan, et me tõestasime jälle seda, et ükskõik, kes meile vastu tuleb, ei jää me häbisse," sõnas temporündaja Andri Aganits ERR-ile. "Ma arvan, et võime meie väikese riigi kohta väga uhked olla. Jäi natuke puudu, et viies geim enda kasuks kallutada, aga pea tuleb püsti hoida ja esmaspäeval Poola vastu viimane võimalus."

Mis teises ja kolmandas geimis oli sellist, mis võimaldas need kindlalt enda kasuks kallutada? "Ma arvan, et me suutsime pead külmana hoida. Meil õnnestusid asjad, nad tegid vigu. Meie mäng hakkas väga hästi jooksma, nii see käib võrkpallis."

"Keegi ei ole meist üle sõitnud, aga tuleb mäng ruttu ära unustada ja viimases pingutada iga punkti nimel," sõnas Aganits. "Ainult nii saab juhtuda see, et suudame ka siin turniiril ühe võidu kirja saada. Lihtne ei saa olema, aga peame endasse uskuma."