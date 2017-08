Täht: nüüd läheme poolakate vastu mängu võitma

"Esimene emotsioon on üle läinud, oli hea mäng, diagonaalründaja peabki meeskonda rasketel hetkedel aitama," sõnas tänases mängus 14 punkti toonud Renee Teppan ERR-ile. "Esimeses mängus polnud ei Oliver (Vennol) ega mul hea päev. Ei olnud muud varianti, oli kuskilt vaja juurde panna ja see oli üks nendest kohtadest."

"Midagi kaotada ei olnud, EM on iga kahe aasta tagant ja seda hetkeolukorda tuleb nautida," jätkas Teppan. "Kui võimalus antakse, tuleb ära kasutada. Täna see õnnestus. Olen enda sooritusega rahul, aga eesti keeles öeldes on kopp ees nendest viienda geimi kaotustest. Tahaks uskuda, et pöörame need lõpuks oma kasuks."

Kas võib öelda, et Eesti mängis teist mängu järjest kodupubliku ees? "Jah, kindlasti. Serblastel pole siin kindlasti nii palju fänne kui soomlastel ja nägin, et mõningad Soome fännid olid ka meie mänguks kohal. Atmosfäär on super, seda on tunda. Müts maha."

"Kui meil tuleb välja nii nagu peaks, oleme võimelised võitma geime ka selliste skooridega ja selliste vastaste vastu," lisas nurgaründaja Robert Täht. "Teame ise seda, täna saime kinnitust juurde. Vahet pole, et Serbia võidab Maailmaliigasi ja mida iganes, aga me suudame nendega mängida. Kahjuks jäi täpp i-le panemata. Läheme poolakate vastu mängu võitma."

"Viies geim ja lõpp läks ära, aga mäng andis enesekindlust ja kui öö ära magame, oleme ehk homme rahul ka."