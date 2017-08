Igor Prins: kõik on veel võimalik, oleme valmis võitlema

Kui kohtumise alguses oli domineerivam pool kindlalt Kalju ja Levadial oli kohati probleeme palli vastaste kasti lähedusse viimisega, siis poolaja edenedes said Igor Prinsi hoolealused mängu sisse ja nende tekitatud momendid olid juba tõsiselt väravat lubavad. Avapoolajal neid lüüa ei õnnestunud, aga kohe teise poolaja alguses viis Rimo Hundi värav Levadia ette ja mängu domineeris seejärel juba rohelistes särkides kodumeeskond. Joao Morelli 72. minuti värava järgselt tõmbas Levadia rünnakutes veidi tagasi, aga Kalju ei suutnud eriti suurt ohtu tekitada ning 2:0 võit oli Levadia jaoks igati teenitud.

"Eks ikka usk endasse ja distsipliin, täna mängisid kõik mehed distsiplineeritult," sõnas ERR-ile Rimo Hunt. "Kuigi alguses vajusime liialt ära ja andsime liiga palju mänguruumi, saime meeskonna ühel hetkel ülespoole ja palli nende väljakupoolele. Teine poolaeg oli juba meie kontrolli all."

Tulenevalt koondisemängudest on meistriliigas nüüd kahenädalane paus ja seejärel on Kalju ja Levadia kohe uuesti omavahel vastamisi. Viimast ringi alustatakse Flora seitsmepunktilise eduga Levadia ees, Kalju on omakorda Levadiast kolmega maas ning nende tiitlivõimalused on nüüd juba pigem teoreetilist laadi.

"Teoreetiliselt on reaalne, praktiliselt tundub, et on läinud," tunnistas Kalju kaitsja Karl Mööl. "Vahe on kümme punkti, järjest kaotame suuri mänge - nii ei jõua me kuhugi."

"Seitse on teine number kui kümme ja näitas ka eilne mäng (FCI alistas Flora 4:2), et Floraga on võimalik mängida ja neid võita," sõnas Levadia peatreener Igor Prins. "Siin on veel kõik võimalik. Meile oli see väga oluline ja tähtis ning ma usun, et oleme valmis võitlema."