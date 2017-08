Manchester United jätkab Inglismaal võimsalt

Meeste tennise maailma teine number Andy Murray on puusavigastuse tõttu sunnitud kahe päeva pärast algava US Openi vahele jätma.

Kolmest mängust kolm võitu saanud United jätkab tabeliliidrina, nende väravate vahe on 10:0. Seitsme punkti peal on Huddersfield ja päeva esimeses mängus Bournemouthi 2:1 alistanud Manchester City.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel