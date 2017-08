Orienteerumise teatejooksu MK-etapil jäid eestlased esikümnest välja

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Meesteklassis oli must päev Eesti esimeses võistkonnas avavahetust jooksnud Kenny Kivikasel. Kohe raja algul tehtud viga lõi mehe orienteerumisrütmi sassi ja seda enam ei paika ei saanudki. Avavahetuse ajaga 41.11 võitnud šveitslasele Florian Schneiderile kaotas Kivikas lõpuks 11.06, mis andis üldjärjestuses 37. koha. Teist vahetust jooksnud Lauri Sild tõstis võistkonna 30. kohale ja ankrumees Timo Sild 18. kohale. Kaotust võitjaks tulnud Rootsile kogunes 11.46. Riikide arvestuses tähendas see 11. kohta. Eestlaste leeris võis täna plusspoolele kanda Timo Silla päeva teise aja kõigi vahetuste peale kokku. Temast oli kolme sekundi jagu kiirem vaid paljukordne maailmameister Daniel Hubmann.

