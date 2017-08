Levadia alistas teise poolaja väravate toel Kalju ja püsib tiitliheitluses

Mõlemad Levadia väravad sündisid teisel poolajal, kõigepealt oli 48. minutil täpne Rimo Hunt, kes tegi 72. minutil eeltöö Joao Morelli tabamusele. Mõlemad mehed on sellel hooajal löönud 15 väravat, millega jagatakse väravaküttide edetabelis kolmandat-neljandat kohta.

Teises tänases kohtumises viigistasid Narva Trans ja Sillamäe Kalev 1:1. Narva värava lõi 43. minutil Deniss Poljakov, Sillamäe tabamuse eest hoolitses Oleksandr Suhharov 74. minutil.

Üheksa vooru enne Premium liiga lõppu on Levadia 63 punktiga teisel kohal, liidrist Florast jäädakse maha seitsme silmaga. Kalju on 60 punktiga kolmas. 32 punkti kogunud Trans on tabelis viies, Sillamäel on 26 punkti, mis annab neile seitsmenda koha.

Järgmised voorud toovad endaga kaasa põnevuskohtumised - 8. septembril võõrustab Nõmme Kalju ETV2 telemängus Levadiat, päev hiljem sõidab Flora külla FCI-le ning 12. septembril kohtuvad omavahel Flora ja Kalju.