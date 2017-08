Rait Ratasepp jõudis kümnekordse ultratriatloni finišisse

Ratasepp ujus 38 km ajaga 16:26.25 ja 1800 km rattadistantsi läbimiseks kulus tal 114 tundi 44 minutit ja 4 sekundit. 422 km jooks nõudis sportlaselt aga 97 tundi, 23 minutit ja 30 sekundit võistlusaega.

Võistluseelne soov saada kõnealusel distantsil maailmarekordi omanikuks – ehk läbida kogu distants alla 192 tunni, 8 minuti ja 26 sekundi – kahjuks ei täitunud. Juba ujumisdistantsil oli aru saada, et katsumus osutub keerulisemaks. kui algul arvata oli. Ratasepa käed ja õlad olid ujumisest niivõrd läbi, et ujumise lõpus oli juba raske käsi tõsta, rääkimata sellest, et rattadistantsil eraldistardi asendis sõita oli äärmiselt keeruline.

Siiski oli Ratasepp ainuke sportlane vees, kes ujus järjest, basseinist lahkumata. Teistel võistlejatel tuli silmitsi seista tugeva alajahtumise ja oksendamisega. Ratasepp püüdis tekkinud alajahtumist leevendada sellega, et valas endale kalipso vahele kuuma vett. Selle nipi võtsid üle ka teised võistlejad, nii et ujumisdistantsi lõpu poole oli kuumavee boiler tühi ja ja vett tuli hakata paari liitri kaupa keetma. Ratasepp ütles ujumise lõpus, et kui ta oleks basseinist välja tulnud, poleks ta suutnud enam külma vette tagasi minna. Nii otsustaski eestlane ainsa võistlejana kõik 16 ja pool tundi ainult vees olla.

1800 km sõideti 9 km rajal. Kui alguses pärssis head sõitu väsinud õlapiirkond, siis hiljem sai murekohaks hõõrdunud istumispiirkond. Läbi ebamugavustunde sõitis Ratasepp aga edasi. Appi tuli naiste esikohal olnud ja esimesena 1800 km lõpetanud Alexandra Meixner, kes andis Ratasepale oma pehme sadula. Eestlane sõitis sellega lõpuni välja. Rattarajal sai Ratasepp lisaks raskele füüsilisele olekule tunda ka äärmuslikke ilmaolusid – 30+ kraadiga kõrvetavat päikest, tuulist ja vihmast ning tormist ilma. Tormi tõttu katkestati võistlus kahel korral, kord rattarajal ja kord jooksurajal.

Rattarajal oli Ratasepa jaoks kõige hirmsam hetk see, kui ta jõudis tiimialasse ja ütles, et ta ei mäleta paari viimast ringi. See viitab, kui suures väsimuses ja unetuses mees sõitis. "Rattasõiduga sai suur etapp võistlusest läbi, aga juubeldamise tunnet ei olnud sellegipoolest. Aeg, mis sai rattal istutud, oli metsik. Keha ei talunud enam seda raskust välja, mistõttu tegin viimased 360 km jutti," ütles Ratasepp rattadistantsi lõpus.

Ratasepp võttis enne jooksu pikema puhkuse ning jooksurajale naastes oli näha, et mees on omas elemendis. Jooks on tema üks tugevamaid alasid ja see peegeldus ka mehe olekus – mees nautis rattasadulast maas olemist. Nii jooksiski Ratasepp end kiirelt 11. kohalt viiendale. Ring ringi haaval lähenes Ratasepp ka neljandale positsioonile, kuni selle enda jaoks kindlustas.

Mitmed võistlejad, kes kohe pärast ratast jooksurajale läksid, olid suurest väsimusest sunnitud jooksusammu jalutamise vastu vahetama, ent Ratasepp võttis endale eesmärgiks terve distants joosta. Nii läbiski ta maratoni korraga, 1.25-kilomeetrisel rajal. Pärast seitsmendat maratoni, mille ta läbis 30-kraadises kuumuses, ütles Ratasepp, et lisaks sellele, et tingimused olid füüsiliselt väsitavad, muutis kuumus selle distantsi läbimise ka vaimselt väga raskeks. Jooksurajal tuli Ratasepal läbida 360 ringi.

Esimesena ületas finišijoone 53-aastane ungarlane Ferenc Szőnyi ajaga 213:44.04.