Lauri Malsroos võitis oma lemmikdistantsil MM-pronksi

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Vilniuse vanalinna tänavatel ja parkides kulgenud 5,2 km pikkusel rajal oli ülekaalukalt parim venelane Grigori Medvedev ajaga 22.57. Võitja püüdis rajal kinni minut varem startinud soomlase Jussi Laurila ning kaks kirkamat medalit läksidki koos lõpetanud paarile. Kuigi Malsroos kaotas hõbedamehele vaid kaheksa sekundiga, kommenteeris ta ise, et arvestades tema hetkevormi ja mägise iseloomuga sprindirada, oli pronksmedal talle siiski kullamaitseline. Varem on Malsroos võitnud MM-sprindis hõbeda 2013. aastal Eestis ja pronksi 2015. aastal Tšehhis.

