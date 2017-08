Otepää rattamaratonil võidutsesid Austa ja Steinburg

34. kilomeetril olnud vahefinišis olid teistest ette saanud juhttrio Dmitri Sorokin, Peeter Tarvis ja Caspar Austa. Vahefiniši võitnud Sorokin jäi maha viis kilomeetrit enne lõppu ja võitja selgus Austa ning Tarvise finišisheitluses. Seekord jäi peale vanem ja kogenum Austa. “Mul on tänase võidu üle väga hea meel - ei saanud ma eelmine aasta võite Estonian Cupil ja tundus juba, et seegi aasta läheb nii," kommenteeris Austa. "Rada oli väga võimas, Eesti kohta pea tuhatkond tõusumeetrit on ülikõva. Ja olgem ausad - tundub, et Otepää mehed said ilmataadiga ikka väga hea diili. Vihmaga seda rada sõita poleks kuigi lõbus.”

Naistest tegi stardist finišini soolosõidu Greete Steinburg. "Poolel maal öeldi mulle, et edumaa teiste ees on üle kolme minuti, lõpus lasin veidi tempot maha ja finišis tuli järgmine tüdruk umbkaudu minuti pärast," sõnas õnnelik Steinburg finišis. "Väga lahe rada ja vihmaga läks küll napilt. Hea meel on selle üle, et Hansgrohe kiirenduskilomeetri ära võitsin." Naiste arvestuses tuli teisena üle lõpujoone Janelle Uibokand, kolmandana Iris Takel.

Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Caspar Austa, naistest Greete Steinburg, liidritena jätkavad Kaupo Kattai ning Mairis Õispuu. Võistkondlikus arvestuses hõivas poodiumi kõrgeima astme A&T Sport Mobile, naiskondadest Sparta pr Shop. Poolmaratoni läbis kõige kiiremini Kren Kask, kes jätkab ka liidrina.

Lastesõitudel läbis stardilinnakusse mahamärgitud võistlusraja poistest kõige kiiremini Henri Valmsen, kes sai oma valdusse ka liidrisärgi..

Tüdrukute nobedaim oli ja liidrisärgis jätkab Karolin Surva. Estonian Cup rattamaratoni viimane etapp toimub Pärnumaal

Jõulumäel 9. septembril.