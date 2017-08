Kvalifikatsiooni võitnud Hamilton kordas Belgias Schumacheri rekordit

1.42,553-ga Spa rajarekordi püstitanud Hamilton edestas Ferrari sakslast Sebastian Vettelit 0,242 sekundiga, kolmas oli Hamiltoni soomlasest meeskonnakaaslane Valtteri Bottas (+0,541). Lõppsõit algab Belgias Eesti aja järgi homme kell 15.

"See on suurepärane viis nädalavahetuse alustamiseks," sõnas Hamilton. "Hooaja teine pool saab olema keeruline, kuid me oleme selleks valmis. Ma palvetan kogu aeg Michaeli ja tema perekonna eest, ma olen alati teda imetlenud. Mul on au, et olen temaga võitnud sama arvu kvalifikatsioone, kuid ta jääb siiski üheks kõigi aegade parimaks."

Hamilton on võimalik rekord ainuisikuliselt enda nimele võtta järgmisel nädalavahetusel Monzas toimuval Itaalia GP-etapil.