Serviti alustas kodust karikaturniiri võidukalt

Valgevene tippklubi tõi Põlvasse peamiselt noortest koosneva tiimi, kus siiski mitmeid Balti liiga kogemustega mängumehi ning keda juhendavad olümpiavõitjaks – vastavalt treenerina Barcelonas 1992 ja mängijana Soulis 1988 – tulnud Spartak Mironovitš ja Aleksandr Karšakevitš.

Serviti haaras SKA vastu kohe juhtohjad, ent jäi 20. minutiks siiski 11:13 taha. Poolaja lõpp ja teine pooltund kuulusid siiski põlvalastele ning lähemale kui kaks väravat nad vastased enam ei lubanud. Väga lahtise mängu lõpusireeni kõlades särasid tablool 37:33 võidunumbrid.

"Ei mänginud me täna hästi," olid Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu esimesed sõnad. "Eriti just kaitses. Lasta Minski duublil endale 33 väravat visata, on liig mis liig. Teisel poolajal läksime 5-1 kaitse peale üle ja see toimis paremini, aga üldplaanis ei kannatanud kaitsetegevus mingit kriitikat!"

Musting tunnistas, et peab ise ka peeglisse vaatama. "Häälestuse poole pealt polnud meeskond täna mänguks valmis, peame sellega rohkem tööd tegema. SKA noored mängisid muidugi hästi ja väga ennastsalgavalt, aga pidanuksime ise teravamad olema. Usun, et homme ja ülehomme saab ainult paremaks minna," lisas Musting.

Üleplatsimehena viskas Serviti kasuks 10 väravat Kristjan Muuga. Roman Aizatullov lisas 8, Henri Sillaste 5, Hendrik Varul 4, Anatoli Tšeslov ja Henri Hiiend 3, Siivo Sokk 2 ning Sander Sarapuu ja Eston Varusk ühe tabamuse. Teises B-alagrupi kohtumises alistas Leedu klubi Vilniuse VHC Šviesa lätlaste Ludza SK Latgolsi 35:26 (22:16).

A-alagrupis mängiv Serviti järelkasvumeeskond Põlva Coop läks karikakaitsja ja Venemaa meistrivõistluste hõbeda Peterburi HC vastu küll 1:0 juhtima, ent selgelt tugevamale vastu ei saanud ning kaotas 14:27 (9:15). Vaid 17aastane Mathias Rebane viskas Coop-i kasuks 5 väravat. Teises A-alagrupi mängus alistas soomlaste Grankulla IFK Leedu meistri Klaipeda Dragunase 28:26 (14:14).