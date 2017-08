Räikkönen näitas Spas aegade kiireimat minekut

Sellega ületas ta itaallase Jarno Trulli kaheksa aasta vanuse rekordi. Toyota piloot läbis tollal ringi 1.44,503-ga.

Trulli ajast olid täna kuivavates rajatingimustes nobedamad ka Räikköneni võistkonnakaaslane Sebastian Vettel (1.44,113) ja Mercedese piloot Lewis Hamilton (1.44,114).

Kogu esitosin sõitis oma parima ringiaja välja ultra soft rehvidega.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3): All set up nicely for a fascinating #Quali session... #BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/CE6jrR7bhK