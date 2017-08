Tiimikäsku eiranud Tour de France'i mägedekuningas peab Vueltalt lahkuma

Äsja Tour de France'il mägedekuninga mummulise särgi teeninud Barguil keeldus aitamast meeskonnakaaslast Wilco Keldermani, kel lõhkes kumm ja kes kaotas seetõttu eilsel etapil 17 sekundit.

"Team Sunweb on otsustanud Warren Barguili Vueltalt kõrvaldada," kirjutati meeskonna tänases teates. "25-aastane talendikas rattur, kes võitis tänavu Tour de France'il kaks etappi ja mägedekuninga särgi, on avalikult öelnud, et ei soovi aidata kaasa meeskonna eesmärkide täitmisele, mis ei anna Team Sunwebile muud võimalust kui vastav otsus langetada."

Hooaja lõpul niikuinii võistkonnast lahkuv ja Prantsusmaa klubi Fortuneo-Oscaroga liituv Barguil hoidis seitsmenda etapi järel 13. kohta ehk asetses positsiooni võrra kõrgemal kui Kelderman.

"Meeskonna otsusel pean Vuelta pooleli jätma. Ma tunnen end väga hästi ja mu jalad on heas seisus," sõnas Barguil. "Ma näen endal erinevat rolli ja olen valmis ründama mägedes nagu tegin seda Tour'il. Vuelta on suurepärane võistlus ja siit lahkumine valmistab pettumust, kuid see on meeskonna otsus ja pean sellega leppima."

Sunweb lisas, et Barguili võistlusprogramm pärast Vueltat ei muutu.