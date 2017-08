Pärnus tegid avapäeva parima tulemuse seitse koondislast

Meeste arvestuses saavutasid kõige paremad tulemused seitse Eesti golfikoondislast (Carl Hellat, Mattias Varjun, Joonas Turba, Richard Teder, Kevin Christopher Jegers, Timo Raukas ning Marten Palm). Hellat ja Varjun jäid jagama esimest kohta tulemustega -3 (69).

Varjuni sõnul läks esimene võistluspäev hästi, kuna hommikul sai mängida ilma suurema tuuleta. "Vaatamata sellele, et me selliseid ilmastikuolusid seekord maksimaalselt ära ei suutnud kasutada, tegime siiski Carliga korralikud tulemused," sõnas ta golfiliidu pressiteate vahendusel.

Naiste arvestuses tegi päeva parima tulemuse Liis Kuuli tulemusega +1 (73). Teise koha saavutas golfikoondislane Anete Liis Adul, tulemuseks +9 (81). Tulemusega +11 (83) jäid kolmandat kohta jagama Hanna-Maria Tammo ja Annika Meos. Kuuli jäi oma eilse mänguga väga rahule ning emotsioonid on teise võistluspäeva eel on head. "Rajad on White Beach Golfil pigem lühikesed ning seetõttu on ka lähimäng oluline, mis mind seekord alt ei vedanud," sõnas ta. Samuti lisas Kuuli, et mitmed võimalused jäid küll eile kasutamata, aga neid on võimalus realiseerida veel järgmistel võistluspäevadel.

Täna läbivad kõik võistlejad veel ühe ringi, pärast mida pääsevad finaalpäevale mängima kokku 96 parima tulemusega golfarit (78 paremat meest ja 18 naist) ning tasatulemustega mängijad.