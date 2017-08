Belgia täht lahkus uksi prõmmides koondisest

29-aastane Nainggolan pole pärast Martineze ametissesaamist põhikoosseisu murdnud ning jäeti MM-valikmängudeks Gibraltari ja Kreekaga koosseisust sootuks välja. Martinez eelistas tema positsiooni mängijatest Steven Defouri, Youri Tielemansi ja Hiinas mängivat Axel Witselit.

"Ta helistas mulle kell 11.00 [tund enne koosseisu teatamist] ja ütles, et ma ei olnud juunikuistes MM-valikmängudes piisavalt keskendunud. Ma pidin seda kuuldes plahvatama," sõnas Nainggolan väljaandele Het Nieuwsblad.

"Ma lõpetan nüüd koondisekarjääri. Sel pole enam mõtet. Ta esitab kutse Youri Tielemansile, kes istub pingil ja mängib Monacos kõigest mõned minutid. Ametisse asudes ütles Martinez, et Punased Kuradid [Belgia jalgpallikoondise hüüdnimi] peavad mängima tippliigaes. Nüüd, kus Axel Witsel on Hiinas, see enam järsku ei loe. See on okei, aga mina pean tegema sammu edasi? No kuulge."

Nainggolan andis mõista, et ta suhted peatreeneriga pole kuigi head. "Olime Martineziga Ibizal samas restoranis. Ta ei öelnud tere ega head aega ning samuti ei teinud seda mina. Kuidas selline koostöö peaks välja nägema?"

"Koondisejalgpalliga pole mõtet jätkata," kordas AS Roma poolkaitsja. "Ma olen mänginud Romas 52 mängu, lõpetasime eelmise hooaja Itaalia kõrgliigas teisel kohal. Annan endast alati meeskonna jaoks parima ja ikka leiab mingi põhjuse, miks mind välja jätta."

"Ma ei jätka. Ma lõpetan. Ma olen 29-aastane ja mind ei lasta enam kaugemale. Kahju, aga nii need asjad on," ütles belglane. "Mind on sellisesse olukorda viidud - kena, edaspidi pühendun vaid Romale."