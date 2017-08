Maailma 67. reket tegi Bosnia ja Hertsegoviina tenniseajalugu

Poolfinaal toimus Balkani riigi aja järgi väga hilistel tundidel. "Ma arvan, et Bosnias on endiselt kõik ärkvel ja vaatavad mind ning see teeb mind väga uhkeks," lausus Dzumhur ATP kodulehekülje vahendusel. "Bosnia-suguse väikeriigi jaoks on see tõeliselt suur asi."

Dzumhur ei ole siiski esimene Bosnias sündinud mängija, kes ATP turniiri finaali jõudnud. Nooruses esindasid seda riiki ka Marin Cilic ja Ivan Dodig, kes hiljem valisid siiski Horvaatia lipu.

Tee finaali ei olnud Dzumhuril kindlasti kerge, sest enne Winston-Salemit osales ta edukalt ka Dominikaani Vabariigis peetud ATP Challenger sarja turniiril ning nõnda on viimase 12 päevaga kogunenud tema kontole 11 matši.

Põhja-Carolinas peetavale ATP turniirile jõudis Dzumhur alles esmaspäeva esimestel tundidel ja pidi veel samal päeval väljakule minema. "Ma olin pisut väsinud," kirjeldas ta poolfinaalmängu. "Teises setis püüdsin oma servi oma ja murdsin tema oma olukorras, kus ta oli 40:15 ja see hetk muutis kõik."

Dzumhuri finaalivastane Bautista Agut sai oma poolfinaalis jagu sakslasest Jan-Lennard Struffist 6:2, 6:4. Hispaanlane pääses esikohakohtumisele ka mullu, aga kaotas siis kaasmaalasele Pablo Carreno Bustale.