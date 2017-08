Lõuna-Eesti rallit juhivad avapäeva järel Georg Gross – Raigo Mõlder

Rahvusliku E-rühma klassis EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6-liitrise mootoriga kaheveoliste autodega on peale avapäeva juhtimas Rainer Meus - Janek Tamm (Lada VFTS), kellest 3,4 sekundi kaugusele jäävad Raul Viilo - Taivo Tuusis (Toyota Starlet) . Klassi kolmandad on Tauri Pihlas – Ott Kiil (Toyota Starlet, +4,5).

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis EMV5 on Lõuna-Eesti ralli avapäeva järel liidrid Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R). Klassi teised on Petr Turkin - Vasily Mirkotan (Citroen DS3 R3T Racing; +17,0) ja kolmandad Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R, +20,9).

