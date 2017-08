TÄNA | Eesti võrkpallikoondis kohtub finaalturniiri teises voorus Serbiaga

A-alagrupi avavoorus pidas rahvusmeeskond Gdański kesklinnast kümnekonna kilomeetri kaugusel asuval Ergo Arenal ülimalt võitlusliku duelli põhjanaabritega, kus tulime välja kahegeimilisest kaotusseisust, ent otsustavas pidime siiski soomlaste paremust tunnistama. Serbia vaigistas aga Varssavi rahvusstaadionil peetud matšis 65 000 poolakat, võites kodumeeskonna fännide jaoks külma dušina valitsevaid maailmameistreid 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).

Võitluslik mäng Soomega andis meile küll tabelisse punkti, ent alagrupist edasipääsemiseks ehk kolme parema sekka jõudmiseks peame vähemalt ühe võrkpallimaailma suurtest ära hammustama. Kas siis täna Serbia või esmaspäeval Poola. "Meile tuleb vastu kaks täielikku tipptaset, kelle vastu edu saavutamiseks peame kindlasti võtma rohkem riske kui mängus Soomega. Serviga surumine, pallingu konkreetsetele meestele suunamine, kindlad taktikalised käigud blokis, kus siis mõni mees saab vähem tähelepanu või jääb üldse vabaks. Meie peame jätkama meeskondlikku mängu, ent vastastel on mehi, kes võivad üksi terve kohtumise saatuse otsustada," rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

Eesootav ülesanne saab kindlasti olema põrgulikult raske, ent kindlasti mitte võimatu. "Meie ei ole siia EM-ile ka niisama saanud. Korra oleme Serbia vastu hambaid näidanud ja see peaks tõestama, et kõik on võimalik," lisas Toobal. Läksid ju samad vastased kokku eelmise Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri play-off ringis, kus Serbia pidi endast kõik välja panema, et kahegeimilisest kaotusseisust välja murda.

Toonasest mängust on mõlemas koondises alles kümme pallurit, samad on ka peatreenerid. Kui rahvusmeeskonna ridades on põhitegijatest Keith Pupart asendunud Andrus Raadikuga, siis Serbial on algrivistuses vangerdusi veidi enam. Itaalias meid 14 punktiga kostitanud eelmise aasta Maailmaliiga parim nurgaründaja ja kõige väärtuslikum mängija Marko Ivović jääb turniirist eemale kontrollkohtumises saadud hüppeliigese vigastuse tõttu. Tosin punkti toonud teist nurgaründajat Nikola Kovačevići seekord samuti pole ja 20 punktiga kohtumise skoorikuningaks kerkinud 2015. aasta Maailmaliiga ja lõppenud hooaja Meistrite liiga parim diagonaalründaja Aleksandar Atanasijević vaatas Poola vastu pingilt, kuidas ametivend Dražen Luburić Poola vastu 13 punkti tõi.