Zirk pälvis juunioride MM-il kõrge viienda koha

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Seni on Lellel olnud elu parim võistlus. 100 m seliliujumises püstitas ta samuti isikliku rekordi ning saavutas seal 14. koha. 18-aastasel ujujal on ees ootamas veel 50 m liblik- ja 200 m seliliujumine ning 4x100 m kombineeritud teateujumine.

USA-s Indianapolises jätkuval juunioride MM-il on selja taga kolmas võistluspäev ning eestlased on seni esinenud suurepäraselt. Meeste 100 m liblikujumise finaali jõudnud Kregor Zirk saavutas Eesti läbi aegade parima tulemuse pälvides viienda koha.

