FCI peatreener: kasutame seda võitu enesekindluse tõstmiseks

"Mõistagi olime väga motiveeritud oma võimeid näitama ning eelkõige endale tõestada, et võime mängida sel staadionil tabeliliidri ja peaaegu meistri vastu. Meil olid mõned väga head momendid ja mõned kehvad momendid, aga kasutame seda võitu oma enesekindluse kasvatamiseks," lausus Rogic pärast matši ETV-le.

Serblasest treener tähtsustab treeningutel näidatavat ning usub, et meeskond muutub aina paremaks ja liigub soovitud mängupildid suunas. "Enne mängu oli suurim küsimus see, kes kontrollib mängu ja valdab palli. Me proovisime seda saavutada, mõistagi ei suutnud kontrollida kogu aeg, aga meil olid omad momendid. Neil hetkedel reageerisid meie mängijad väga hästi. Siis tegime mõningaid muutusi, tõime sisse värskemaid mängijaid. Tahtsin rohkem palli kontrollida ja vähendada survet meie kaitsjatele. Mõistagi oleme selle võidu üle väga õnnelikud."

Flora peatreener Arno Pijpers tunnistas, et mängijatel oli eelmine raske matš Nõmme Kaljuga veel jalgades. "Me ei olnud täna mängu alguses piisavalt teravad. Meil oli paar head šanssi, aga me ei löönud neid ära ja lasime endale mõned lihtsad väravad lüüa. Füüsiliselt olime korras, aga tunda oli ka mõningast väsimust eelmisest nädalast. Ma arvan, et seetõttu ka selline tulemus," põhjendas hollandlane.

Flora ründemänguga jäi ta rahule, aga kaitse ei tegutsenud piisavalt keskendunult. "Pean ka Infonetti kiitma, sest nad mängisid väga hästi. Nad lõid häid võimalusi... see oli küll kaotus, aga see oli tavaline kaotus."

Kohtumise parimaks mängijaks valiti FCI kasuks kolm väravasöötu andnud Kirill Nesterov.