Van Persie kutsuti tagasi Hollandi koondisesse

34-aastane van Persie mängis viimati Hollandi eest 2015. aasta oktoobris. Praegune Istanbuli Fenerbahce mees on koondisesärgis löödud 50 väravaga riigi kõigi aegade resultatiivseim mängija.

"Ma usun endiselt, et ta on üks meie parimaid ründajaid," põhjendas Advocaat. Kas Van Persie alustab emmas-kummas või mõlemas mängus algkoosseisus või pingil, on veel vara öelda. "Ta on Hollandi koondisele väga oluline täiendus," jagub Advocaatil enesekindlust.

Hollandi koondisele kuluks van Persie väravad kindlasti ära, sest kuue vooru järel hoitakse A-grupis Rootsi ja Prantsusmaa (mõlemal 13 punkti) järel kümne punktiga kolmandat koha, mis MM-ile ei viiks.