Kontaveit alustab paarismängu esireketi vastu, vastase sai teada ka Kanepi

26. asetatud Kontaveit ja maailma edetabelis 37. kohal paiknev Šafarova pole varem omavahel mänginud. Paarismängu edetabelis tõusis Šafarova sel nädalal maailma esireketiks.

Šafarova karjääri kõrgeim koht maailma edetabelis on koguni viies, sellel kohal paiknes ta kaks aastat tagasi. Mullu oli ta vigastustega kimpus ja lõpetas aasta 64. kohal. Šafarova parim tulemus US Openil on kaheksandikfinaali jõudmine, sellega sai ta hakkama kolm aastat tagasi. Üldse on slämmiturniiridel Šafarova suurim saavutus 2015. aastal Prantsusmaa lahtistel finaali jõudmine.

Ka Kontaveit on US Openil kaheksandikfinaali jõudnud – kaks aastat tagasi murdis ta end kvalifikatsioonist põhitabelisse ja alistas järjepanu tugevad vastased, jõudes 16 parema sekka. Mullusest on Kontaveidil aga kaitsta vaid kümme punkti, kuna ta langes juba avaringis konkurentsist, jäädes 6:7 (4), 6:4, 3:6 alla mullu 19. asetatud venelanna Jelena Vesninale.

Kontaveit ja Šafarova kuuluvad ülemisse tabelipoolde mulluse finalisti, praegu maailma edetabelis esikohal paikneva tšehhitari Karolina Pliškovaga.

Kontaveidi ja Šafarova vahelise kohtumise võitja läheb teises ringis vastamisi USA tulevikulootuse Cici Bellise või jaapanlanna Nao Hibinoga, kolmandas ringis ootaks ilmselt ees 8. asetatud venelanna Svetlana Kuznetsova.

Kõrgeimat asetust omava Pliškova avavastane on poolatar Magda Linette, 2. paigutatud Simona Halep sai aga äärmiselt raske loosi, tema läheb avaringis vastamisi vabapääsmega põhitabelisse saanud endise esireketi Maria Šarapovaga.

Kvalifikatsiooniturniiri kaudu põhitabelisse jõudnud Kaia Kanepi läheb esimeses ringis kokku itaallanna Francesca Schiavonega. Nad on aastate jooksul kohtunud seitse korda, neli korda on võitnud Schiavone ja kolm Kanepi. Seejuures viimati mängisid nad lausa viis ja pool aastat tagasi.

Hetkel maailma edetabelis 75. kohta hoidev 37-aastane itaallanna on karjääri jooksul kahel korral USA lahtiste veerandfinaali jõudnud, aga viimati pääses ta avaringist kaugemale 2011. aastal.

Kvalifikatsioonist said avavastase näiteks Kanepile hästi tuttav taanlanna, turniiril 5. asetatud Caroline Wozniacki (rumeenlanna Mihaela Buzarnescu) ning kahekordne US Openi võitja, 9. paigutusega ameeriklanna Venus Williams (slovakitar Viktoria Kuzmova).

Lisaks neile said asetatud mängijatest kvalifikatsioonist vastase veel 17. asetatud venelanna Jelena Vesnina, 18. paigutusega prantslanna Caroline Garcia ning 25. asetatud Austraalia esindaja Daria Gavrilova.