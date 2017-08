Lauri Malsroos tegi tavarajal elu parima MM-võistluse

Kert Toobal: on hea meel, et tulime mängu tagasi

Raul Must MM-i eel: vorm on hea, enesekindlusega probleeme pole

Käesoleval MM-il on Malsroos sõitnud tõusvas joones ja saavutanud erinevatel individuaaldistantsidel kohad 12., 10. ja 6. Laupäeval on viimase alana kavas sprint, kust Lauri Malsroos on varasemalt võitnud MM-hõbeda ja -pronksi.

